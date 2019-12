Haaland al Borussia Dortmund, la scusa di Tuttosport: alla Juve avrebbe comportato squilibri finanziari e di spogliatoio

Notizie Calcio - L'edizione odierna di Tuttosport giustifica così il mancato acquisto di Haaland da parte della Juve: "Tutto ha un prezzo e i bianconeri hanno deciso di fermarsi un passo prima per evitare squilibri di spogliatoio e finanziari. Seppur il valore del bomber norvegese non sia in discussione - parliamo di un 2000 da 28 gol stagionali con il Red Bull Salisburgo, di cui 8 nel girone di Champions - alla Continassa non se la sono sentiti di ricoprire d’oro quella che sulla carta sarebbe stata la quarta punta nella rosa di Maurizio Sarri".