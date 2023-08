Diego Demme sempre più lontano dal Napoli. Il tedesco, come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, ha puntato i piedi. E' ormai in atto con il Napoli una guerra fredda. Vuole andare all’Hertha Berlino ma a prezzo di saldo. Per il momento De Laurentiis attende altre offerte più vantaggiose.