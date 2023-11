Per il Napoli contro la Juve Stabia non è stata una vera e propria amichevole, ma un insieme di partitelle in cui il risultato quasi nessuno lo ha portato (alla fine solo il Napoli segna un gol e lo fa il baby Peluso, cugino di Gaetano) e con un minimo comune denominatore: il 4-3-3 in ogni tipo di impostazione. "Guardatevi! Parlatevi!" ripete due o tre volte il tecnico del Napoli. A riportare la notizia è l'edizione in edicola oggi de Il Mattino.