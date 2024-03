Clamoroso Zhang: rischia prigione e l'Inter, i giudici gli danno torto

Davvero incredibile quello che sta vivendo l'Inter capolista in Serie A che però da anni vive una situazione economica drammatica a causa del giovane presidente Steven Zhang che ora rischia grosso con anche il carcere in Cina.

Cessione Inter, Zhang non paga il debito e rischia il carcere

E' davvero clamoroso quello che sta accadendo in casa Inter con il presidente Zhang che si è messo in guai seri. I giudici di Milano danno torto a Zhang, sulle azioni dell'Inter e ora piomba la banca cinese. Da capire anche cosa dirà Oaktree che aveva effettuato un prestito a Zhang. Inter contesa tra Cina e America a causa di Zhang con la Corte d'Appello che ha dato l'okay per rendere esecutiva anche in Italia la sentenza emessa in Cina su un debito di 320 milioni non pagato da Zhang a CCBA: che ora potrebbe pensare di entrare in possesso delle azioni dell'Inter.

La banca cinese denunciò Zhang per disprezzo della corte e falsa testimonianza resa sotto giuramento, un’accusa che se provata potrebbe fargli rischiare tre mesi di prigione al presidente dell'Inter. Negli Usa sta tentando di ottenere l’ordine esecutivo di chiedere a diverse istituzioni finanziarie (tra cui Goldman Sachs, Oaktree e Bain Capital) la consegna di documenti e informazioni che possano ricondurre ai beni di Zhang: per ora la banca cinese ha ottenuto una vittoria solo parziale come riferito. Ma la situazione per il club italiano si fa davvero complicata.