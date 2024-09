Guai a mollare la presa: spunta il discorso di Conte ieri a Castel Volturno

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica ha raccontato il clima di Castel Volturno e le indicazioni di Conte verso Napoli-Monza, dopo il successo in Coppa Italia e la manita al Palermo:

"La stagione è appena iniziata e Conte sa benissimo che la strada è ancora lunga, come ha subito sottolineato dopo la goleada in Coppa Italia contro il Palermo. «So già che adesso si parlerà di un grande Napoli, mentre già nella partita di domani sera contro il Monza dovremo fare i conti con tante difficoltà, che ci riporteranno alla realtà. Abbiamo fatto il nostro dovere e lo stiamo facendo bene, però la partita della vita che ci aspetta deve essere sempre la prossima».

Guai a mollare la presa, insomma. Il tecnico lo ha ribadito ieri ai suoi giocatori a Castel Volturno, prima della seduta di allenamento mattutina. Lavoro di scarico per chi è stato impegnato giovedì e più intenso per gli altri. Torna il campionato e dopo le rotazioni infrasettimanali (“Sono cambiati gli interpreti, non il nostro modo di stare in campo: è questo che mi è piaciuto di più...”) i titolari sono pronti per riprendersi - meritarsi - il loro posto in squadra. Il Maradona aspetta Di Lorenzo, Buongiorno, Kvaratskhelia, Lukaku e soprattutto McTominay. È ritornata la febbre azzurra".