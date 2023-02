"Grazie ragazzi, siete meravigliosi" Spalletti rende onore alla squadra con un video: il racconto

Calcio Napoli - "Grazie ragazzi, siete meravigliosi" così Luciano Spalletti ha voluto rendere omaggio alla sua squadra postando un video sul proprio profilo Instagram nella giornata di ieri. L'allenatore del Napoli ha pubblicato le immagini, che poi hanno fatto anche il giro del web, del recupero palla fatto in Sassuolo-Napoli quando gli azzurri perdono palla da una situazione di calcio d'angolo.

Video Spalletti che ringrazia squadra

Il recupero a mille all'ora della squadra al Mapei era già stato sottolineato da Spalletti nella conferenza stampa post gara in cui l'allenatore aveva dichiarato: "In venticinque anni non avevo mai assistito a una roba del genere: cioè vedere dieci assatanati riportarsi dietro la linea della palla per non prendere gol". Ieri, giustamente orgoglioso, Spalletti ha pubblicato quel video volendo ringraziare uno ad uno la sua squadra che sta facendo un capolavoro sportivo.