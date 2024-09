Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino:

"Prima della chiusura del mercato avevo messo Inter, Juve, Milan e Napoli in rapida successione. Oggi dico che gli azzurri hanno scalzato tutte le outsider dei campioni d'Italia e li piazzo al secondo posto come potenzialità di squadra. Anzi, dirò di più: il Napoli se non arriva primo, arriva secondo".