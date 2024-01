Gabriele Gravina, Presidente della Figc, ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Foglio: "Il 2024 sarà l'anno della riforma. Il percorso è tracciato. Non parlo di quella dei campionati, che è una conseguenza, mi riferisco alle nuove regole del nostro 'stare insieme. Supercoppa in Arabia? Una decisione della Lega Serie A, che ha agito in totale autonomia con l’obiettivo di valorizzare il suo brand"