Gravina indagato, il reato ipotizzato è di autoriciclaggio affiancato da appropriazione indebita: i dettagli

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma nell’inchiesta “Dossieraggio” della Procura di Perugia. A quanto risulta da fonti vicine ai pm, il reato ipotizzato è quello di autoriciclaggio affiancato da quello di appropriazione indebita. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Gravina, "spiato" come altre decine di politici, sportivi e vip, è ora sotto indagine:

"Si lavora per capire se gli illeciti a suo carico emersi dal dossier acquisito abusivamente siano stati compiuti realmente o meno.

Gravina già ieri mattina chiede alla Procura di essere ascoltato per fare chiarezza sulla propria posizione: il presidente porta quelle che la difesa definisce «diverse decine di pagine» di prove, tracciamenti, documenti che lo scagionerebbero da ogni accusa relativa al bando del 2018 sui diritti televisivi della Lega Pro (di cui all’epoca era alla guida), la compravendita di libri antichi mai conclusa che avrebbe portato a un guadagno solo per le caparre tra i 250 e 350 mila euro e l’acquisto di una casa a Milano per la figlia della sua compagna.

Tre circostanze che secondo i pm potrebbero essere tra loro collegate determinando un unico giro di denaro e dunque i reati di autoriciclaggio e appropriazione indebita. Insomma, l’ipotesi allo studio è che l’appalto per i diritti tv non sia stato concesso con la dovuta regolarità "