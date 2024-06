Calciomercato Napoli - Una big in Europa vuole comprare Osimhen, c'è il gradimento del suo allenatore e anche i rapporti con la SSC Napoli sono buoni come confermato da Repubblica. Si tratta del solito PSG: i parigini avrebbero preferito Kvaratkshelia, ma un attaccante importante è comunque gradito a Luis Enrique. I rapporti tra le società sono ottimi e se arrivasse una proposta concreta, ci sarebbero i margini per trovare un accordo col Napoli.