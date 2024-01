Gollini mette in dubbio le certezze della gerarchia in porta: le sue prestazioni convincono

Napoli, Mazzarri e tifosi convinti delle prestazioni di Piero Gollini in questo momento che è infortunato Meret. Il secondo portiere continua a farsi trovare pronto e convincere e per questo qualcosa può cambiare come scrive Il Mattino.

Quello che restituisce Riad è anche un altro punto interrogativo: la prestazione di Gollini, il rapper portiere, mette in dubbio le certezze della gerarchia in porta