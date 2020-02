Gol e lacrime per Elmas, è uno dei migliori nelle pagelle: il ragazzino è interessante. Al di là del gol, ha combattuto con vigore meritandosi anche un giallo

Ultimissime Napoli - Ecco le pagelle dei quotidiani per Elmas autore del suo primo gol in campionato ieri contro la Samp

Gazzetta 7 - Il ragazzino è interessante. Al di là del gol, ha combattuto con vigore meritandosi anche un giallo.

Corriere dello Sport 7 - Primo gol in serie A e lacrime di gioia. Ha la corsa e l'intelligenza per farsi sempre trovare dai compagni per buttarsi dentro. Ammonito, salterà la gara con il Lecce.

Il Mattino 6,5 - Questa vota il gol è tutto suo. A Reggio Emilia contro il Sassuolo ci aveva messo lo zampino, ma poi il tocco decisivo era stato di Obiang, ma il raddoppio contro la Samp è tutta farina del suo sacco. Bravo non solo nel buttarla dentro, ma anche nel lottare tanto e bene sui palloni che vagano a centrocampo.

Tuttosport 5.5 - Segna il suo primo gol con la maglia del Napoli ma meriterebbe di essere espulso per una spinta plateale a gioco fermo su Jankto.