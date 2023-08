Calcio Napoli - Ezio Glerean ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport:

"Quest’anno, poi, Spalletti ci ha riconciliato con il calcio, la sua squadra non solo ha vinto lo scudetto, e sarebbe bastato persino quello, ma ha trasmesso allegria. Spegnevi il televisore ed eri appagato, dopo una partita del Napoli. Poi riparte il campionato e ti accorgi che Luciano non è in panchina. Gliene dico una: ho fatto il Supercorso con lui, era già avanti, diverso"