Giuntoli torna a Napoli, Il Mattino: maltrattato da De Laurentiis come un reietto, il patron ha voluto sminuirlo

Ultime notizie SSC Napoli - Capri, estate 2020. «Mi ha fatto spendere 80 milioni di euro per Osimhen. Mi sono fidato, speriamo bene». Il folle che aveva spinto De Laurentiis era Cristiano Giuntoli, come racconta Il Mattino.

Osimhen lo inseguiva da cinque anni prima del suo ingaggio, da un Mondiale Under 17:

“Prendete Kvara: capisce che è un crac e lo vuole già l'inverno del 2021. «Lo ha preso mio figlio Edo», dirà poi il patron sempre per sminuire il suo operato. Maltrattato come un reietto al momento dell'addio, nonostante lo scudetto: prima la storia del tifo per la Juventus, poi quella del figlio appena nato di cui sentiva la mancanza perché casa sua, ora, è a Genova. Banalità: otto anni sono un matrimonio con pochi precedenti nel calcio, ci sta che abbia voluto andare altrove, in cerca di un'altra avventura”