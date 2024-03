Giuntoli torna a Napoli, c'è un titolare della Juventus che avrebbe voluto in azzurro con l'ok di Spalletti

Ultime notizie SSC Napoli - Il direttore tecnico della Juventus Cristiano Giuntoli torna a Napoli per la prima volta da avversario dopo tanti anni, ed i suoi colpi di mercato sono l’oggetto del focus di Tuttosport.

Giuntoli sfida Giuntoli. Il potere evocativo di Napoli-Juventus si annida intorno alla figura dell’attuale direttore tecnico bianconero:

“La rosa nelle mani di Allegri ancora non ha la piena impronta del dirigente campione d’Italia in carica. L’unica eccezione è Carlos Alcaraz, la curiosità si impenna anche in virtù del dirimpettaio che troverà di fronte. Ovvero un altro colpo di Giuntoli, Frank Anguissa.

Alcaraz era entrato anche nell’orbita dal Napoli. Giuntoli, già ai tempi del club azzurro, aveva provato a portarlo in Europa, dopo responso favorevole da parte di Spalletti”