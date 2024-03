Giuntoli sfida il Napoli: 4 obiettivi in comune sul mercato

Napoli - In cima alla lista dei desideri di Giuntoli e dei suoi uomini mercato per rinforzare la mediana c'è Koopmeiners. L’olandese dell’Atalanta ha estimatori anche in Premier League (Liverpool in prima fila) ma è il preferito dell'ex ds azzurro. A oggi la Dea ha fissato a quota 60 milioni la base per un’eventuale cessione, anche se in mancanza di ricche offerte dall’estero non è escluso si possa pure scendere a circa 50. Sullo sfondo restano vive anche le candidature di Lewis Ferguson (Bologna), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk) e Lazar Samardzic (Udinese). Tutti obiettivi visionati anche dal Napoli di ADL.