Tuttosport - Giuntoli sogna di portare Micheli e Mantovani alla Juve: la situazione

Calcio Napoli - Dopo l'addio di Tognozzi, in casa Juventus potrebbe prendere forma una vera e propria rivoluzione dell'area tecnica. A spingere per un rinnovamento radicale sarebbe Cristiano Giuntoli il quale, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, sogna di portare a Torino Pompilio, Mantovani e Micheli dal Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport:

"Dopo aver sottoscritto un accordo quinquennale in estate, infatti, Cristiano Giuntoli sta prendendo gradualmente le redini dell’universo bianconero e, in questo senso, è prevedibile che ambisca – nel breve periodo – a contornarsi di alcune delle figure con cui ha lavorato in maniera più proficua nelle ultime stagioni. Figure come Pompilio, suo imprescindibile vice ai tempi del Napoli e collega fedele fin dall’esperienza al Carpi.

Già, ma l’area scouting? E' evidente che il desiderio di Giuntoli sarebbe quello di tornare a formare la squadra che aveva portato a Napoli i vari Kvaratskhelia e Osimhen, Kim e Lobotka. E quindi quello schieramento che prevede ai posti di comando del settore Micheli e Mantovani, nell’ultima estate rimasti alle pendici del Vesuvio, lì dove però - qualche mese più tardi - i rapporti con patron De Laurentiis non sembrano più idilliaci come allora".