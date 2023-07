Giuntoli, lo zio: "Sembrava che De Laurentiis non lo avrebbe liberato. La Juve è un sogno che si realizza per Cristiano"

Calcio Napoli - Raffaello Giuntoli, zio dell'ex DS del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in cui ha parlato del nipote Cristiano che si appresta a diventare il capo dell'area tecnica della Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In famiglia abbiamo avuto due squadre, una di ciclismo e una di calcio. Quella di ciclismo si chiamava Gruppo Sportivo San Niccolò, che aveva sede proprio a casa di Tiziano, il padre di Cristiano. Nel calcio invece, durante un periodo di crisi dell’Aglianese, che per quattro anni praticamente sparì, presero piede piccole squadre. Noi ne avevamo una che si chiamava Fulgor, con cui arrivammo a giocare a livello regionale.

Per Cristiano la Juve è un sogno realizzato, credo per lui sia il massimo dell’euforia. Ed è stato un lungo travaglio nell’ultimo mese e ci sono stati giorni difficili, in cui sembrava che De Laurentiis non lo avrebbe liberato. Io gli ho sempre detto che tutto si sarebbe aggiustato, magari alla fine, come è successo, ma si sarebbe aggiustato. Ora sono un paio di giorni che non lo sento perché è sempre al telefono... sua mamma lo chiama alle 2, le 3 di notte, perché vuole essere sicura che sia tranquillo. È già immerso nel lavoro"