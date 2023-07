Giuntoli lascia Napoli, ma non solo con bei ricordi: tutti i colpi sbagliati

Napoli - Cristiano Giuntoli lascia Napoli con la vittoria dello scudetto e grandi colpi piazzati come Kvaratskhelia e Kim. Ma non soltanto colpi importanti sono stati conclusi dall'ormai ex ds, anche tanti flop come Chiriches, Gabriel, Valdifiori, Regini, Pavoletti, Tonelli, Diawara, Rog, Grassi, Younes, Bakayoko e tanti altri.