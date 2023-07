Giuntoli-Juventus, pronto doppio sgarro al Napoli: nel mirino due obiettivi "low cost" degli azzurri

Notizie Napoli calcio. Da ieri è iniziata ufficialmente l'avventura dell'ex ds azzurro Cristiano Giuntoli alla Juventus. Le sue prime parole in bianconero non hanno fatto piacere ai tifosi del Napoli, ma adesso la "sfida" si sposta anche sul calciomercato.

Calciomercato Napoli, Giuntoli prova la doppia beffa

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Giuntoli si è messo subito a lavoro e tra i nomi sondati dalla Juventus ce ne sarebbero diversi che piacciono anche al Napoli: uno di questi è Luiz Henrique, 22enne ala brasiliana del Betis. Il mancino verdeoro è bravo a saltare l’uomo, possiede colpi interessanti e soprattutto ha ampi margini di miglioramento e costi sostenibili. Guadagna meno di mezzo milione e ha una valutazione sui 18-20 milioni.

Il secondo nome "in comune" tra Napoli e Juventus (nella fascia economica più abbordabile) è invece quello del difensore greco Mavropanos: il 25enne centrale dello Stoccarda ha il contratto in scadenza nel 2025 e può lasciare la Bundesliga per una decina di milioni.