Giuntoli e Chiavelli a confronto, il Napoli vuole Under. Il Mattino: vertice per provare a chiudere l'affare, ma dipende anche da Milik

Ultime calcio Napoli - Giuntoli e Chiavelli trascorreranno la giornata di riposo degli azzurri cercando di capire con l'agente Utku Cenikli quali sono le richieste economiche di Under.

Under

Come riporta Il Mattino:

"A Roma il turco guadagna 2,5 milioni a stagione e vorrebbe arrivare più o meno a 4. Ecco, questa distanza dà l'idea dell'ingorgo in cui è finito Milik: perché ormai il suo addio al Napoli non dipende più da lui. Il polacco, attraverso uno dei suoi agenti, il napoletano Sommella, ha chiuso da tempo l'intesa con Paratici per un quadriennale da 4,5 milioni di euro. Ma la Juve non si è sbattuta più di tanto per abbattere il muro del Napoli. Valuta il cartellino dell'attaccante non più di 20 milioni, mentre gli azzurri hanno fissato il prezzo attorno ai 30. Bernardeschi e Cuadrado sono state le due pedine di scambio indicate dal Napoli: il primo pensa di poter dimostrare con Pirlo il suo valore, il secondo viene considerato dal nuovo tecnico della Juventus incedibile. Dunque, ecco che è spuntata la Roma. Che offre a Milik meno della Juventus (4 milioni) ma che ha in Under una buona pedina di scambio. Se il Napoli raggiunge l'intesa con Under, ecco che potrebbe essere il via al risiko tra attaccanti, con Dzeko che andrebbe alla Juve e Milik alla Roma. Ma la strada non è ancora del tutto in discesa".