Giuntoli, da mancato architetto a bravo dirigente: è pronto ad entrare nella storia del Napoli

Cristiano Giuntoli è a capo dell'area tecnica del Napoli dal 2015 e arrivò insieme a Sarri. Oggi, sotto contratto fino al 2024, raccoglie consensi ma a Napoli ci sono stati tempi difficil che hanno rischiato di compromettere il suo cammino.

Cristiano Giuntoli

Giuntoli scrive la storia del Napoli

Come riporta Il Mattino, Giuntoli, che è un mancato architetto, ha sempre avuto le idee chiare sugli allenatori: li affianca ma lui è il club e segnalò nei report a De Laurentiis i limiti della gestione Ancelotti. Adesso che è considerato il più bravo dei dirigenti italiani non si fa più l'elenco delle presunte operazioni sbagliate sul mercato. Le critiche su Lobotka, ad esempio, sono durate un anno. Ora si avvicina al successo, metterà in bacheca il suo primo scudetto, entrando, di diritto e con merito nell'Olimpo di chi ci è riuscito a Napoli.

