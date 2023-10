"Gira a vuoto, perde energia e bussola!". Elmas subito fuori, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Milan 2-2, di seguito le pagelle del centrocampista del Napoli Eljif Elmas.

Napoli-Milan 2-2, pagelle Elmas

Gazzetta dello Sport 4,5

“Mezzala destra, ma il navigatore non prende: gira a vuoto, il Milan in mezzo comanda. Cambiato per direttissima... e senza di lui cambia anche la partita”

Corriere dello Sport 4,5

“In fase difensiva si alza a seguire Krunic a uomo ma perde energia e bussola. E Rudi lo cambia”.

Il Mattino 4,5

"Galleggia nella terra di mezzo per sopravvivere, talvolta sottopunta ma sembra completamente in tilt, il duello con Reijnders lo ha visto soccombere in maniera impietosa".

Tuttosport 5

"Fatica sulle geometrie di Krunic. Simeone (1' st) 6 Con lui cambia l'atteggiamento del Napoli".

La Repubblica 4,5

"Non pressa, non marca, non è un mediano. Dal 1’ st Simeone"