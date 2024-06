"Faremo un grande Napoli, ti vorrei con me", giovedì l’incontro a Torino tra Conte e Buongiorno: ecco com'è andata

Antonio Conte ha incontrato Alessandro Buongiorno e la cosa non è passata inosservata, viste le voci di mercato che si susseguono e che lo vedono al centro del progetto azzurro. Conte, come riferisce Tuttosport, voleva farsi vedere apposta, mostrarsi carico a pallettoni per la nuova avventura napoletana e in pieno corteggiamento, per mandare un segnale forte e chiaro sulle ambizioni sue e del nuovo Napoli, milioni alla mano.

Conte ha incontrato Buongiorno

Conte qualche parola interessata eccome se l’ha scambiata con Buongiorno. Testimoniandogli la sua stima, riempiendolo di complimenti, sunteggiandogli in poche parole i grandi piani di rilancio di De Laurentiis, la concretezza delle manovre del nuovo ds campano Manna, l’ingente disponibilità economica riversabile sul mercato: «Allora, Ale? Che dici? Vieni con me a Napoli? Faremo una grande squadra. Ti seguo da anni, la tua crescita è stata eccezionale, con me diventeresti ancor più bravo e forte, saresti un sicuro protagonista di una splendida stagione».

L’agente di Buongiorno ha già dovuto chiarire la situazione a Manna, pur ascoltando con grande attenzione le proposte del ds del Napoli (un Napoli che ha già messo in conto di dover presentare, un giorno, un’offerta da almeno 40 milioni a Cairo, che però già adesso valuta Alessandro almeno 45). Tuttavia Buongiorno ha ribadito al suo agente di non voler prendere una decisione prima dell’Europeo.