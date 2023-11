Giocatori del Napoli stupiti da Mazzarri in allenamento: ecco il motivo

I giocatori del Napoli stupiti da Mazzarri! Lo racconta oggi il Corriere della Sera in edicola, secondo cui i dieci calciatori presenti ieri a Castel Volturno - quelli che non sono andati in Nazionale, meno Osimhen influenzato - sono rimasti colpiti dalla gestione dell'allenamento del nuovo allenatore Walter Mazzarri.

Ultime notizie. Come racconta il Corriere della Sera, il tecnico toscano "ha insistito sulla linea difensiva, i giocatori presenti hanno assecondato il ritmo alto della seduta di allenamento, si sono finanche stupiti: tanto parlare in campo, presenza fisica e mentale del nuovo allenatore, il passato recente che in qualche modo torna a fare capolino".