Giocare senza le stelle non ha frenato il Napoli, dopo Osimhen anche i dati senza Kvaratskhelia fanno ben sperare

Giocare senza le stelle non ha frenato il Napoli, che ha dovuto rinunciare a Victor Osimhen per un mese (dal 10 settembre al 9 ottobre). E anche Kvara ha già saltato tre sfide di campionato, a causa di una lombalgia acuta accusata dopo l’unica sconfitta in Champions, in casa del Liverpool. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Napoli, i dati senza Kvaratskhelia

"Kvara ha saltato la trasferta di Bergamo e le due sfide interne contro Empoli e Udinese, prima del Mondiale, ma il Napoli non ne ha risentito: dietro al primato del Napoli c’è la capacità di Spalletti - e della squadra – di andare oltre le assenze e le emergenze. Le tre vittorie contro Atalanta, Empoli e Udinese hanno esaltato ancor di più la forza del gruppo azzurro"

