Gigi D’Alessio: "Insigne decide con la testa o con il cuore? Per noi tifosi è un Masaniello. Lui e il Napoli devono parlarsi"

Ultime calcio - Gigi D’Alessio, cantante napoletano e tifoso del Napoli, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

D’Alessio, l’offerta del Toronto è più di una tentazione per il capitano del Napoli?

«Considero Lorenzo la nostra bandiera. Ora qui si tratta di vedere se si deve decidere con la testa o con il cuore. Perché in quest’ultimo caso, non dovrebbe lasciare Napoli. Ma la ragione dice altro»

Che cosa rappresenta Insigne per Napoli e i napoletani?

«Noi abbiamo sempre bisogno di una sorta di Masaniello e Lorenzo lo è diventato per noi tifosi. Per questo spero, anzi speriamo che non decida di andarsene»