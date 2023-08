Giaccherini: "Il Napoli è una macchina collaudata: c'è una novità gustosa con Garcia"

Emanuele Giaccherini ha rilasciato una intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Il Napoli invece pare aver ricominciato da dove aveva finito, se lo aspettava?

«Gli azzurri sono una macchina ormai collaudata, hanno cambiato pochissimo e restano per me la squadra favorita per lo scudetto insieme all’Inter, con Milan e Juventus giusto un passo dietro. Garcia si è innestato bene sullo straordinario lavoro di Spalletti e, complice l’assenza di Kvaratskhelia, ha pure iniziato a metterci qualcosa di suo in termini di piccole modifiche allo scacchiere iniziale».

Si riferisce a Raspadori?

«Ovviamente sì, credo sia la novità più gustosa di questo Napoli perché lo scorso anno ha giocato poco per ovvi motivi visto che la “macchina” viaggiava quasi sempre a cento all’ora. Stavolta, invece, lo abbiamo visto impiegato due volte su due dall’inizio in una posizione di esterno che ovviamente interpreta secondo quelle che sono le sue caratteristiche, cioè venendo spesso a giocare dietro la punta centrale e fungendo da raccordo tra il centrocampo ed Osimhen».