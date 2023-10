Gevi Napoli Basket, l'ad Dalla Salda: "Con Milano richieste da 8-10mila biglietti, è il derby delle metropoli! Ennis un grande play, Llompart m'aveva detto una cosa su di lui"

Alessandro Dalla Salda, amministratore delegato della Gevi Napoli Basket, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino.

‚ÄúLa richiesta di biglietti da parte dei tifosi per la partita con Milano sarebbe sufficiente a riempire un impianto da 8-10mila posti. Neanche sognandolo potevamo pensare di fare un esordio cos√¨ positivo. √ą stata una partita che ha coniugato la classifica con il bel gioco, due punti pesantissimi esprimendo una pallacanestro splendida. E di questo bisogna fare i complimenti allo staff e ai giocatori.

Ennis non lo abbiamo preso per fare 20 punti, anche se sarebbe capace di farli, o per fare spettacolo. Ma per la consistenza, per la capacità di mettere tutti in ritmo, di fare assist, di controllare la partita come un grande playmaker sa fare. Il suo esordio mi ha colpito davvero. Il nostro direttore Llompart del resto lo aveva detto con chiarezza che con lui tutti avrebbero reso al meglio. E Tyler non è certo al 100%. Ma abbiamo preferito un Ennis a settembre che un giocatore qualunque a luglio.

Domenica arriva Milano, sar√† tutto esaurito e se avessimo avuto il Mario Argento lo riempiremmo. Si √® scatenato l‚Äôimpossibile, biglietti a ruba. √ą una gioia enorme fare il sold out alla prima partita in casa, anche per i soci.

Ci arriviamo con un entusiasmo pazzesco e sar√† una vera e propria festa della pallacanestro. Conierei uno slogan: questo √® il derby delle metropoli. Il basket ha bisogno di grandi numeri e questi possono arrivare da citt√† come Milano e Napoli‚ÄĚ