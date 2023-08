Gesto d’amore di Zielinski verso il Napoli: le cifre reali del rinnovo fino al 2027

Calcio Napoli - Quella di Piotr Zielinski è stata una autentica scelta di vita scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Il centrocampista sembrava ormai in Arabia Saudita con un contratto da autentico sceicco del calcio: 36 milioni di euro per tre stagioni. Una somma mostruosa che avrebbe fatto vacillare chiunque. E invece Piotr ha saputo dire no.

Perchè Zielinski ha rifiutato l'Arabia Saudita

Come si legge sul Corriere dello Sport, Zielinski ha voluto fortemente restare a Napoli. I soldi dell'Arabia Saudita non gli hanno fatto venire nemmeno per un minuto la voglia di mollare. Per lui adesso si aprono le porte per un prolungamento contrattuale fino al 2027 con un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro. Anche qui il polacco ha fatto un gesto d'amore riducendosi l'ingaggio attuale da oltre 4 milioni di euro netti.