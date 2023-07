Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica Genova, il Genoa guarda anche al futuro molto lontano con la firma per il settore giovanile di Carmine Cozzolino, classe 2009, autore nell’ultima stagione di 52 gol segnati in tutti i modi: destro, sinistro e di testa. Il Genoa ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi anche Giuseppe Savona, terzino sinistro che di Cozzolino è stato compagno nelle giovanili del Napoli.