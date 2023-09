Genoa-Napoli, Repubblica - La probabile formazione di Rudi Garcia: idea Lindstrom, Mario Rui ed Elmas scalpitano!

Ultime notizie SSC Napoli - È tempo di scelte per Rudi Garcia, che qualche indizio di formazione per Genoa-Napoli l'ha già dato ieri in conferenza: «Darò spazio tra i titolari a chi è pronto e lo merita. La squadra che inizierà la partita contro il Genoa non sarà di sicuro la stessa che ha affrontato la Lazio».

E allora, quale sarà la probabile formazione degli azzurri per Genoa-Napoli? Ne parla l'edizione odierna di Repubblica Napoli:

In difesa ci sarà per la prima volta dall’inizio della stagione Mario Rui, che darà il cambio a Olivera. A centrocampo si candida Elmas, pronto a dare un po’ di respiro al più affaticato tra Anguissa e Zielinski. In attacco invece non sarà rischiato - nonostante il recupero lampo - Politano e il suo posto se lo contenderanno Lindstrom e Raspadori, che il tecnico francese continua a considerare un jolly e non solo una prima punta. So che ha giocato 70’ con l’Italia con l’Ucraina e che può fare bene anche da numero 9. Ma lui sa giocare in tutti i ruoli dell’attacco e pure da mezzala. Per Jack è un bene essere così duttile, perché il Napoli ha un centravanti come Osimhen...».