Genoa-Napoli, probabili formazioni CorSport: Garcia vara due novità, Gilardino con il tridente | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Domani sera il Napoli tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali: la squadra di Garcia sarà impegnata a Marassi contro il Genoa con l'obiettivo di ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio.

Genoa Napoli

Genoa-Napoli probabili formazioni

Garcia pensa a qualche cambio in vista di Genoa-Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, in attacco dovrebbe esordire dal 1' Lindstrom al posto di Politano: in difesa spazio a Mario Rui per far rifiatare Olivera, mentre per il resto dovrebbe essere confermata la formazione delle ultime uscite (ancora panchina per Natan).

Il Genoa di Gilardino replica con un 4-3-2-1 che vede Malinovskyi e Gudmundsson alle spalle del centravanti Retegui: a centrocampo l'esperienza di Strootman e Badelj con la novità Frendrup.

