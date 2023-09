Genoa-Napoli, Mario Rui scalda i motori: Olivera sarà l'ultimo a rientrare dalle Nazionali

Ultime notizie SSC Napoli - Quarantotto ore senza calcio, poi da lunedì Rudi Garcia comincerà a pensare alla trasferta di Marassi con il Genoa, una sfida cruciale per derubricare a mero incidente di percorso il ko contro la Lazio. Il gruppo si completerà soltanto la prossima settimana: in questi giorni Garcia ha avuto a disposizione soltanto otto giocatori movimento, tra cui Natan e Mario Rui. E sul terzino portoghese, l'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive:

"Matias Olivera sarà uno degli ultimi a rientrare dopo gli impegni con l’Uruguay e allora l’avvicendamento sulla fascia sinistra è abbastanza probabile. Mario Rui garantisce maggiore qualità sulla corsia esterna e può dare una grossa mano in fase di costruzione. Sarà sicuramente una delle novità del Napoli alla ripresa del campionato, per le altre Garcia attenderà notizie dai suoi campioni in giro per il mondo".