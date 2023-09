Genoa-Napoli 2-2, Repubblica: poco comprensibili questi due cambi di Garcia

Notizie Calcio - Blackout Napoli a Marassi. Un altro dopo quello del Maradona contro la Lazio nel secondo tempo. Difficoltà nel creare pericoli, difesa in bambola e scelte dubbie di Rudi Garcia come sottolinea La Repubblica oggi in edicola.

Genoa-Napoli, il commento di Repubblica

Poco comprensibili, per esempio, i due cambi del tecnico francese per tentare la rimonta: ovvero Raspadori per Anguissa e Olivera per Mario Rui, con la squadra che si è squilibrata ancora di più. Nessun tiro in porta e il passaggio al 4-2-3-1 ha aumentato gli squilibri.