Notizie Calcio Napoli - Solo l’orgoglio salva il Napoli al Marassi, ma non basta: come evidenzia anche La Repubblica oggi in edicola, il 2-2 di Genova, soprattutto dopo la sconfitta con la Lazio, è un campanello dall’arme in vista della Champions League. Garcia ha anche lanciato Elmas dal primo minuto al posto di Politano e Lindstrom per mandare in campo una squadra meno sbilanciata ma non è stato sufficiente: solo un pareggio racimolato nel finale e una prestazione totalmente incolore.