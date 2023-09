Genoa, l'ex pres. Preziosi: "Gilardino può essere la rivelazione del campionato! Scudetto? Occhio a..."

Ultime notizie Napoli - L’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Preziosi parla del Genoa, prossimo avversario del Napoli in Serie A.

Il suo Genoa è tornato in A grazie a Gilardino. Uno dei tanti grandi colpi della collezione Preziosi.

«Alberto e il Genoa possono essere la rivelazione del campionato. Gila ha già fatto benissimo l’anno scorso. La rosa era forte per la Serie B, ma col predecessore non erano affatto competitivi. Con Gilardino al posto di Blessin, invece, hanno svoltato e centrato la promozione agilmente. Si è vista la sua mano sui giocatori. Arriverà in alto. Non riposa mai. Alberto è un gran lavoratore, pensa e vive il calcio 24 ore al giorno. Secondo me non trova neanche il tempo di dormire la notte…».

Chi vince lo scudetto?

«Il Milan si è mosso molto bene in estate e lo metto in prima fila. Anche l’Inter ha fatto un mercato importante. Occhio poi alla Juve che non ha venduto nessun big, anche se ha operato poco in entrata. Allegri può essere il terzo incomodo sfruttando il fatto di non avere le coppe, ma le milanesi hanno qualcosa in più al momento, La Roma, invece, le vedo più indietro: il colpo Lukaku non basta a Mourinho per colmare il gap con le altre»