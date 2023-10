Gazzzetta - La vicenda Tik Tok non c'entra nulla con il mancato rinnovo di Osimhen

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport il mancato rinnovo di Osimhen non c'entra nulla con la vicenda del video Tik Tok:

"Sullo sfondo resta la questione futura, con un contratto in scadenza nel 2025 per quale non è bastata l’intera estate per trovare un accordo: manca un punto di equilibro fra l’ingaggio - che il giocatore vuole parametrato alle richieste del club sul cartellino - e una clausola rescissoria che De Laurentiis chiede molto alta. Il mancato accordo c’entra nulla coi fatti su TikTok, per i quali è intervenuto anche il ministro dello sport nigeriano. Domani al Maradona, una volta in più, la città spingerà il campione a una nuova impresa contro il Real. Ma le amarezze restano".