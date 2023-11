Gazzetta - Zielinski può essere ceduto già a gennaio in caso di offerte per non rischiare di perderlo a zero

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non eslcude una cessione di Piotr Zielinski a gennaio da parte del Napoli per non rischiare di perdere a parametro zero il centrocampista che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno:

"Tanto che il Napoli ora non è più così sicuro di riuscire a tenere la sua mezzala e, in caso di un’offerta conveniente dall’estero a gennaio, potrebbe addirittura aprire a una cessione per incassare qualcosa dal suo cartellino. Un’opzione che non è, a meno di sorprese, contemplata invece per la vendita ad altre squadre italiane".