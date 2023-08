Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Zielinski:

"Per esempio Zielinski sapeva che se non avesse accettato la cessione in Arabia Saudita (al Napoli sarebbero andati 30 milioni) avrebbe dovuto rivedere il proprio ingaggio, attualmente da 4,5 milioni netti. E ora pare che si sia vicino all’accordo con il procuratore polacco Bolek, per un triennale da 3 netti a stagione".