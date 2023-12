Gazzetta - Zielinski out anche in Coppa Italia: vedremo Lindstrom mezzala contro il Frosinone?

Napoli Calcio - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport domani in Coppa Italia mancherà ancora Piotr Zielinski nel centrocampo del Napoli:

"Domani probabilmente mancherà ancora anche Zielinski. E se fosse la volta buona per vedere Jesper Lindstrom mezzala? Pagato 25 milioni di euro in estate, il danese è un equivoco tattico in quanto è stato preso come esterno d’attacco ed è invece un trequartista, o una mezzala offensiva. Mazzarri lo sta studiando: se trova la collocazione giusta il classe 2000 può tramutarsi da mistero ad arma in più nel finale di stagione".