Gazzetta - Zielinski-Napoli, tempo ampiamente scaduto per un'intesa: sarà un calciatore dell'Inter

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come Piotr Zielinski sia ormai un promesso sposo dell'Inter:

"Decisivo un intenso lavoro nerazzurro nelle ultime settimane tra Milano e Napoli. Zielisnki è già a Riad con i compagni e Mazzarri, ma il tempo per una nuova intesa con il Napoli è ampiamente scaduto: sarà addio e molto probabilmente sarà viaggio verso Milano.

Del resto, l’Inter ha strappato nei giorni scorsi la parola del centrocampista polacco con una proposta che presto potrebbe trasformarsi in un contratto nero su bianco: triennale, scadenza 2027, 4,5 milioni di euro netti più bonus con opzione per una quarta stagione. A tutelare i nerazzurri, anche il fatto che Zielinski non sia ingolosito da soluzioni diverse e magari più danarose, come la Saudi Pro League".