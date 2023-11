Gazzetta - Zielinski ancora non ha smaltito la tonsillite, Mazzarri aspetta altri quattro calciatori

Ultime notizie Napoli - Il nuovo allenatore del Napoli Walter Mazzarri ieri ha potuto conoscere altri suoi quattro giocatori: Kvaratskhelia, Lobotka, Cajuste e Ostigard. Sono tornati tutti in buone condizioni.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, rientrati anche i tre italiani protagonisti a Leverkusen e oggi sono attesi anche Anguissa, Olivera, Elmas e Lindstrom, così Mazzarri potrà dirigere finalmente il suo primo allenamento con tutti i giocatori a disposizione. Peccato che ancora Zielinski non si sia ripreso dalla tonsillite.

Il Napoli si è allenato ieri mattina all'SSCN Konami Training Center.

"Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con esercitazione atletica su circuito di attrezzi. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e una serie di partitine.

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Ostigard, Kvaratskhelia, Lobotka e Cajuste. Tutti hanno svolto lavoro di scarico. Osimhen ha effettuato lavoro personalizzato in palestra e campo"