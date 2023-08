Gazzetta - Zielinski-Al Ahli, accordo quasi chiuso: c'è un indizio dall'allenamento di ieri

Calciomercato Napoli - Zielinski al passo d'addio si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che dà praticamente per vicino l'accordo tra il Napoli a l'Al Ahli per il trasferimento del centrocampista polacco.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Zielinski:

"C’è sempre l’Arabia di mezzo anche se cambia il club, qui è l’Al Ahli. Che ha formulato una ricchissima proposta a Piotr Zielinski, giocatore di lunga milizia azzurra che viene dato però vicino ai saluti. Il polacco potrebbe dunque accettare l’offerta e il Napoli avere quanto si proponeva di ottenere dall’affare.

Ieri, per la verità, Zielinski si è allenato regolarmente anche se, a differenza di Osimhen, è parso più pensieroso, assorto forse in qualche ragionamento relativo alla possibile fine della sua lunga esperienza in azzurro. Le tre parti, però, sarebbero vicine all’accordo".