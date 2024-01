Gazzetta - Zerbin fa il fenomeno, ma il suo futuro è segnato: dopo la Supercoppa andrà al Frosinone

Mercato Napoli. Notte magica in Arabia Saudita per Alessio Zerbin: l'attaccante del Napoli entra e sigla una doppietta che stende la Fiorentina, regalando il pass per la finale di Supercoppa alla squadra di Mazzarri.

Zerbin-Frosinone, le ultime

Nonostante l'exploit, riporta La Gazzetta dello Sport, il futuro di Zerbin è ormai segnato e lo vedrà tornare in prestito al Frosinone: