Gazzetta - Zaniolo-Galatasaray, si discute su clausola rescissoria: Napoli ed altri due club altri due club alla finestra

Calciomercato Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport l'affare Zaniolo-Galatasaray è ai dettagli ma non è chiuso. Le parti stanno discutendo per la clausola rescissoria che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni. Per il quotidiano non sono comunque da escludere altre soluzioni:

"In questo senso il Milan resterebbe in prima fila, visto che Paolo Maldini da tempo stravede per l’attaccante, ma occhio naturalmente anche alla Juventus e al Napoli. Il club bianconero, infatti, forse è la società che lo monitora da più tempo, mentre gli azzurri ci pensano come possibile erede di Lozano se, come sembra, il messicano verrà ceduto"