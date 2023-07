Gazzetta - Weekend lungo ed una gara in chiaro: il possibile nuovo palinsesto tv della serie A

Serie A - Questa mattina la Gazzetta dello Sport dà ampio spazio alla questione legata ai diritti televisivi del nostro campionato. Dal punto di vista del palinsesto potrebbero esserci importanti novità con l'ingresso di Mediaset che potrebbe trasmettere una partita in chiaro. L'ipotesi è quella di fare un weekend lungo e di ridurre le gare della domenica alle ore 15:

"In pratica, non ci sarebbero più tre partite la domenica alle 15 ma soltanto due. Si porterebbe a regime il weekend lungo, cioè le partite dal venerdì al lunedì.

Si tratta di un’ipotesi, per ora solo un’ipotesi, funzionale però a un cambiamento dell’offerta. Non è detto, infatti, che si proceda con la formula a tre punte: un broadcaster detentore di tutta l’esclusiva (vedi Dazn), un altro con alcune partite in co-esclusiva (vedi Sky), un nuovo ingresso per la gara in chiaro (Mediaset). E qui andiamo alla seconda novità: si andrebbe verso un duopolio con un broadcaster, quasi certamente Dazn, a reggere le fila dell’acquisto a pagamento. E un altro, Mediaset, che proporrebbe la sua offerta in chiaro, la famosa partita del sabato sera".