Gazzetta - Vlahovic più quattro intoccabili per Italiano nell'undici anti-Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Vincenzo Italiano non ha dubbi nell’affidare, oggi più che mai, l’attacco della Fiorentina a Dusan Vlahovic. Il serbo contro il Napoli potrà contare sul prezioso contributo di Nico Gonzalez, al rientro dopo la partita saltata ad Udine per squalifica. Ballottaggio aperto tra Callejon e Sottil per la terza maglia da titolare davanti, mentre Saponara non è al meglio per colpa di un’infiammazione al collaterale). Gli intoccabili della formazione viola sono Dragowski in porta, Milenkovic dietro e Bonaventura in mezzo".