Gazzetta - Vlahovic e Pogba pronti per essere convocati: le ultime

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport dà le ultime sul recupero di Pogba e Vlahovic:

"Dopo Angel Di Maria e Federico Chiesa, assenti a lungo prima del Mondiale e tornati protagonisti in quest’avvio di 2023, la Juventus si prepara ad aggiungere altri due “rinforzi” alla squadra di Allegri: Dusan Vlahovic e Paul Pogba. La prudenza resta massima, alla Continassa, però la sensazione è che entro fine mese la squadra pensata e costruita in estate possa diventare finalmente realtà. Dopo il Napoli, ogni occasione può diventare quella buona per rivedere i due big almeno convocati con la squadra. In mezzo ai due impegni con il Monza (il 19 gennaio in Coppa Italia, il 29 in campionato), c’è la sfida del 22 contro l’Atalanta".