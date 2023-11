Gazzetta - Vittoria convincente e con un pizzico di fortuna. Da Bergamo tre buone notizie per Mazzarri

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport promuove il primo Napoli di Walter Mazzarri che è riuscito a portare via da Bergamo tre punti importanti per quanto riguarda la zona Champions League.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Buona la prima. Buonissima la prima. Walter Mazzarri non poteva sperare di meglio per il suo ritorno sulla panchina del Napoli. Una vittoria convincente, anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, con la zona Champions rinforzata proprio per aver allungato sull’Atalanta (e sulla Fiorentina) battuta a casa sua. Osimhen ritrovato e voglioso come ai tempi belli, un Kvara di nuovo irresistibile e altre buone notizie che arrivano da giocatori che fin qui avevano un po’ deluso, tipo Anguissa".